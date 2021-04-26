الخارجية الأوكرانية: كييف ترد قريبا على طرد أحد دبلوماسييها من روسيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الإثنين، أن كييف سترد بالمثل على طرد أحد دبلوماسييها من روسيا في وقت قريب، مشيرا إلى أن قرار موسكو بطرد الدبلوماسي الأوكراني غير منطقي.

كييف - سبوتنيك. ونقلت وكالة "آر بي كيه أوكرانيا" عن نيكولينكو قوله: "لا يوجد أي منطق في إعلان أحد دبلوماسيي السفارة الأوكرانية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه، لا يوجد سبب لهذا. هذا القرار يؤكد النهج الذي اختارته روسيا للتصعيد مع أوكرانيا".

وأضاف نيكولينكو: "ردنا على هذا الاستفزاز لن يتأخر. ستعلن وزارة الخارجية قريبا عن طرد أحد الدبلوماسيين الروسي من أوكرانيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أحد موظفي السفارة الأوكرانية لدى روسيا شخصا غير مرغوب فيه، على أن يغادر البلاد قبل نهاية يوم 30 نيسان/أبريل.

وتلقت السفارة الروسية في كييف، يوم الاثنين الماضي، مذكرة من وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب بطرد دبلوماسي روسي رفيع المستوى من السفارة الروسية في أوكرانيا.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن قرار استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني، فاسيلي بوكوتيلو، لإبلاغه سبب اعتقال القنصل الأوكراني ألكسندر سوسونيوك في مدينة سان بطرسبورغ، والذي طلب منه مغادرة روسيا قبل 72 ساعة، بدءا من 19 أبريل/ نيسان الجاري، فيما يتعلق بالأنشطة غير القانونية التي قام بها.

وقد أعلن مكتب الأمن الفيدرالي الروسي أن القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، اعتقل متلبسا في 16 أبريل/ نيسان، في مدينة سان بطرسبورغ، خلال لقاء مع مواطن روسي تلقى منه معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.