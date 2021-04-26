الاتحاد الأوروبي يحدد موعد استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ستستأنف غدا الثلاثاء برئاسة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان نشرته "رويترز"، "سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة (للاتفاق) وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال له".

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء: ستعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعها من جديد، في فيينا غدا الثلاثاء، بمشاركة الوفد الإيراني المفاوض ومثلين عن دول 4+1 إلى جانب مندوب الاتحاد الاوروبي في النمسا.

ويرأس الفريق الإيراني في هذا الاجتماع، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، الذي غادر إلى فيينا، اليوم الاثنين.

يذكر أن المشاركين خلال الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، في 20 أبريل/نيسان، اتفقوا على تشكيل فريق خبراء ثالث إلى جانب فريقي الغاء الحظر والنووي، يعنى بمتابعة الإجراءات العملاتية لرفع الحظر ومن ثم عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي.

واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

ويوجد وفد أمريكي في موقع منفصل في فيينا مما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.

وفي الجولتين السابقتين، قالت الأطراف الأوروبية في الاتفاق إنها شهدت تقدما لكن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل.

وتستضيف العاصمة النمساوية منذ مطلع الشهر الجاري اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وعقد الاجتماع الدوري للجنة على مستوى المدراء السياسيين يوم الثلاثاء الماضي. وتم حتى الآن إنشاء ثلاث مجموعات عمل على مسوى الخبراء ، اثنتان منها - حول رفع العقوبات الأميركية المناهضة لإيران والقضية النووية، والبحث عن خطوات ملموسة يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل. مهمة فريق الخبراء الثالث هي الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.