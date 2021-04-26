أوكرانيا تخطط لبناء مواقع ترفيهية في منطقة "تشيرنوبيل"

صرح نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريل تيموشينكو، اليوم الاثنين، عن خطط كييف لبناء نقطة تفتيش ومتحف ومواقع ترفيهية في المنطقة العازلة حول محطة "تشيرنوبل" للطاقة النووية.

وكتب تيموشينكو على الفيسبوك: "في السنوات الثلاث المقبلة، تخطط السلطات الأوكرانية لتحديث الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة تشيرنوبيل، حتى يسهل وصول السياح وعلماء البيئة إلى هناك".

تقوم الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بتنظيم رحلات جوية للسياح تحلق فقط فوق منطقة تشيرنوبل، وهو موقع أسوأ كارثة نووية في العالم.

وتبلغ مدة الرحلة الجوية 90 دقيقة، وتمنح الرحلة الركاب نظرة شاملة للمباني المهجورة في مدينة الأشباح بريبيات، التي كانت تضم عمالا نوويين في السابق، والهيكل ذا القبة الهائل الذي يغطي الآن المفاعل الذي انفجر في 26 نيسان/ أبريل 1986، بحسب وكالة "رويترز".

وأثناء الرحلة، يرفع الركاب أعناقهم ويشاركون ويلتقطون صورا تذكارية من هواتفهم الذكية للموقع الكارثي، الذي أصبح أحد الوجهات السياحية الرئيسية في البلاد.

وأجبرت الكارثة التي وقعت خلال اختبار فاشل للسلامة في مصنع على بعد 110 كيلومترات شمال العاصمة كييف، عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة المنطقة للأبد.