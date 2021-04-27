زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كم.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (3.403) جنوبا، وخط طول (145.524) شرقا.

لم تحذر هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، من موجات تسونامي.

Prelim M5.7 Earthquake near the north coast of New Guinea, Papua New Guinea Apr-27 02:12 UTC, updates https://t.co/RPa64ewFkN — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) April 27, 2021

كما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.