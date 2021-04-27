"لن نسمح لكييف بجرنا إلى حرب"... الألمان يخشون التواجد الروسي على الحدود مع أوكرانيا

اعتبر قراء مجلة "شبيغل" الألمانية أن كييف وواشنطن هما سبب تعزيز روسيا لوجودها العسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وعلق أحد قراء المجلة بأن أوكرانيا ترغب بدخول الحلف من أجل جره إلى حرب، قائلا: "لن نسمح لأوكرانيا بجرنا إلى حرب. كل جهود أوكرانيا تهدف إلى الانضمام للناتو".

وعلق آخر قائلا " لو لم يكن بوتين حكيما وعقلانيا، لكان الوضع قد انفجر منذ مدة طويلة. لقد أدرك الجميع منذ فترة طويلة أن هذه استفزازات أمريكية".

يذكر أن كييف والدول الغربية أعربت مؤخرا عن قلقهم بشأن تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح سابقا، بأن روسيا لن تهاجم أحدا، وبحسب قوله إن "التهديد الروسي"، "هو اختراع لمن يريدون الاستفادة من دورهم في محاربة روسيا، ليحصلوا على بعض الامتيازات والمكافأت".

وشدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها وفقا لما تراه مناسبا لتقديراتها.