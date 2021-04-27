طهران: سنحاسب من سرب تسجيلات ظريف بشأن سليماني

صرحت إيران، أنها ستحاسب من سرب تصريحات وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، التي حملت انتقادات لقائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني، واصفة الواقعة بالمؤامرة.

طهران - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء:

"إن من أجرى المقابلة مع ظريف هو مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية، ولم يتم تحديد هوية الذين نشروها حتى الآن".

وتابع: "الرئيس وجه وزير الاستخبارات بتحديد من نشر التسجيل ومحاسبته".

وبين أنه "سوف يكون لظريف توضيح حول هذا التسجيل لرفع الإشكالات، التي وقعت إثر التصريحات التي كانت فيه"، مضيفا أن "نشر التسجيل هو مؤامرة على الشعب والحكومة والمصالح الوطنية الإيرانية".

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن التسريبات المتداولة إعلاميا عن لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كانت ضمن حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيف الدولة وليس حوارا إعلاميا.

وفي تسجيل صوتي مُسرب، انتقد وزير الخارجية الإيراني، هيمنة قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في الدبلوماسية الإيرانية، واعترف (ظريف) بأن تأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدومًا.

جاءت هذه التصريحات من مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في مارس/ آذار الماضي، لكنها تقول إنه تم تشويهها من خلال اقتباسات انتقائية، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".