إثيوبيا: التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة "غير مجدية"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب (مصر والسودان) "غير معقولة ولا يمكن قبولها".

وأضاف مفتي في إحاطة للصحفيين اليوم الثلاثاء أن "التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة غير مجدية"، مضيف أن بلاده تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالحدود الإثيوبية السودانية، قال إن إثيوبيا لا تزال مستعدة لحلها سلميا.

وكان وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، قال يوم الأحد، إن سد النهضة حق لبلاده في التطور وأن هناك "مؤامرة" لإفشال بناء السد وحتى "تقويض وجود" بلاده، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد والتي تراوح مكانها منذ سنوات من دون أن تحقق أي اختراق يذكر.

وقال بيكيلي، في تغريدة عبر "تويتر" الأحد "سد النهضة حق لبلدنا في التطور بحرية، ويجب على كل الإثيوبيين أن يتحدوا ويفهموا ويقفوا معا لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدنا اليوم من أجل بناء السد والخروج من الفقر".

وأضاف "أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك علينا جميعًا المثابرة والقيام بدورنا"، مشيرا إلى أنه تحدث يوم أمس إلى الجالية الإثيوبية في كندا لإطلاعهم على آخر تطورات سد النهضة وحالة المفاوضات والعمل الذي يتعين القيام به".

من جهته أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، يوم الأحد، استعداد الفرق القانونية في بلاده لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن "سد النهضة".