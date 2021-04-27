متحدث السلطة القضائية الإيرانية: الادعاء بتعمد إسقاط الطائرة الأوكرانية غير صحيح

جددت إيران تكذيب الحديث عن تعمدها إسقاط طائرة ركاب أوكرانية مطلع العام الماضي، والذي تسبب في مقتل العشرات، مؤكدة أن الحادث جاء عن طريق الخطأ.

طهران - سبوتنيك. وقال متحدث السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "التحقيقات فيما يخص الطائرة الأوكرانية المنكوبة تظهر أن الحادث كان غير مقصود، والادعاءات القائلة بأنه كان متعمدًا غير صحيحة".

وأوضح أنه "تم إرسال لائحة الاتهام في هذه القضية إلى المحكمة، وعملية التحقيق الأولية مع المتهمين في المحكمة في هذه القضية جارية".

وبحسب إسماعيلي "يعود قرار ما إذا كانت المحكمة ستكون علنية أم مغلقة إلى القاضي الذي يرأس الجلسة، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار من قبل القاضي الذي يرأس المحكمة المختصة بالبت بهذا الحكم".

وكان المدعي العسكري الإيراني المنتهية ولايته، غلام عباس، اتهم 10 مسؤولين بإسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي.

وقال غلام عباس، عند تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج، إن "10 مسؤولين إيرانيين تم اتهامهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية عام 2020"، وذلك حسب وكالة "ميزان" الإيرانية المعنية بالأخبار القضائية.

يشار إلى أنه وفي الـ8 من يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا - بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية - و11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.

وقد جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردها على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني، بحسب مسؤولين إيرانيين.