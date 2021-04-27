ألمانيا تتوقع تلقي 28 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات كورونا

توقعت الحكومة الألمانية الحصول على 28 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.

ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر حكومي أن ألمانيا تتوقع الحصول على هذه الأموال من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي، الذي تبالغ ميزانيته 750 مليار يورو.

وتم تشكيل الصندوق لإعادة إنعاش اقتصاد الاتحاد بعد أن تضرر بشدة عقب جائحة فيروس كورونا.

وذكر المصدر أن الحكومة الألمانية وافقت اليوم على خطة قدمها وزير المالية أولاف شولتز، حول كيفية إنفاق هذه الأموال.

ووفقا لخطة شولتز فإن 90% من الأموال موجهة نحو حماية المناخ، والرقمنة، وهو الإنفاق الذي يتجاوز الأهداف الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى مدى بعيد.

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه، اليوم الثلاثاء، بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 10976 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و310 آلاف و301.

وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 344، ليزيد الإجمالي إلى 81968 وفاة.