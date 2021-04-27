العراق يعلن نتائج العملية العسكرية في الأنبار

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، نتائج عملية عسكرية لقوات الأمن في محافظة الأنبار.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وذكر البيان أن قوة من قيادة عمليات الأنبار تشرع بمرافقة الجهات المختصة في تنفيذ واجب البحث والتفتيش وإلقاء القبض في مناطق عدة في المحافظة.

وأوضح البيان أن القوات المشاركة في العملية عثرت على كمية من العبوات الناسفة في أشكال مختلفة في منطقة "7 كيلو".

كما عثرت في منطقة البو سديرة على 10 عبوات ناسفة مختلفة الأشكال. وفي منطقة العكبة عثرت على نفس الكمية من العبوات الناسفة.

وذكرت الخلية أنه تم إلقاء القبض على 3 مطلوبين وفقا لقوانين الإرهاب.

وفي الإطار ذاته، أعلن الحشد الشعبي تدمير ثلاث مضافات لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) في صحراء الأنبار الغربية بإسناد من طيران الجيش.