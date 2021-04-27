روسيا باللقاح وبريطانيا بأجهزة التنفس... العالم يسارع لمساعدة الهند في مكافحة كورونا

تستعد العديد من الدول لتقديم المساعدة إلى الهند في مكافحة فيروس كورونا، في ظل الارتفاع القياسي لعدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-V" ستصل إلى الهند في الفاتح من شهر مايو/أيار المقبل. فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال ما يقارب 3000 موظف للمساعدة في علاج المصابين بالفيروس.

في غضون ذلك، أعلنت بريطانيا تقديم دفعة من أجهزة التنفس الاصطناعي. كما أعلنت كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات الهندية من أجل السيطرة على الوباء.

ووصف مراسل قناة "مير24" الروسية، إيغور موسونوف، حالة القطاع الصحي في الهند، إذ أكد أن "الرعاية الصحية في الهند تنفجر والمستشفيات مكتظة، لا توجد أسرة ولا أجهزة تهوية كافية. يتم كل يوم جلب مئات من اسطوانات الأكسجين إلى نيودلهي من جميع أنحاء البلاد. الوضع هناك هو الأصعب".

كما أن "محارق الجثث مكتظة، ويموت آلاف الأشخاص كل يوم في البلاد. يجب حرق الجثث في الشارع مباشرة".

هذا وتحث سلطات البلاد الناس على ارتداء الكمامات حتى في المنزل، ويقول عضو المعهد الوطني للتحولات، فينود بول في هذا الشأن "إذا كنا من قبل نرتدي الكمامات فقط عند الخروج، فقد حان الوقت الآن لارتدائها في منازلنا. لقد اجتاح الوباء بلدنا، لذلك، من أجل حماية أنفسنا وأحبائنا، يجب أن نكون حذرين قدر الإمكان".

هذا وسجلت الهند، أمس الاثنين، رقما قياسيا عالميا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، أكثر من 352 ألف حالة وذلك لليوم الخامس على التوالي، كما شهدت أكبر عدد للوفيات بالفيروس خلال 24 ساعة.

وقد وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 17 مليون حالة في حين بلغت الوفيات 195123، وفق ما نقلته "رويترز".