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    صورة أقمار صناعية جديدة تظهر سد النهضة، إثيوبيا 26 يونيو 2020

    اجتماع السفير الإثيوبي مع وزيرة دفاع جنوب السودان... ماذا قال عن سد النهضة

    © REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES
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    ناقش سفير إثيوبيا في جنوب السودان نبيل مهدي، مع وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين في جنوب السودان أنجلينا تيني، القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أطلع السفير نبيل وزيرة الدفاع على سد النهضة والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان وجهود إعادة التأهيل والإغاثة في تيغراي والانتخابات العامة الجارية في إثيوبيا.

    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
    © AFP 2021 / -
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    وفي معرض تسليط الضوء على إيمان إثيوبيا القوي بالاستخدام العادل والمنصف للموارد الطبيعية العابرة للحدود، أشار السفير إلى أن سد النهضة هو مشروع أفريقي ولا يهدف إلا إلى انتشال أكثر من 65 مليون إثيوبي من الظلام والفقر المزمن. 

    وأكد السفير أن بلاده حريصة على حل الخلافات مع دول حوض النهر من خلال المفاوضات داخل منتدى الاتحاد الأفريقي الحالي.

    وفيما يتعلق بالنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، أعرب عن التزام الدولة الكامل بحل القضية وديًا على أساس الاتفاقات والآليات القائمة بالفعل.  

    وأشاد السفير بالمبادرة التي قدمها الرئيس سلفا كير للتوسط في النزاع، مشيرا إلى أن إثيوبيا تطالب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء المحادثات.

    قال مجلس الأمن القومي الإثيوبي إن أديس أبابا "ستحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية".

    وأشار المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إلى أن الأولوية القصوى للمواطنين والحكومة هي ملء سد النهضة والانتهاء من بناء السد، مؤكدا "أننا سنحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية".

    ورفعت إثيوبيا، الثلاثاء، نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ"غير المقبولة".

    وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، ويقصد مصر والسودان، بشأن سد النهضة "غير مجدية".

    وفي فبراير/شباط الماضي وقعت حكومتا إثيوبيا وجنوب السودان اتفاق تعاون عسكريا في عدد من الملفات الثنائية تهم المؤسسات العسكرية بين البلدين.

    وجاء اتفاق التعاون العسكري اليوم بين إثيوبيا وجنوب السودان، ضمن حراك كبير تشهده علاقات البلدين في الفترة الأخيرة، خاصة في مجالي الأمن والشرطة لينضم لهما التعاون العسكري. كما تأتي الاتفاقية وسط توتر إقليمي بين دولتي السودان وإثيوبيا واشتباكات حدودية متقطعة.

    انظر أيضا:

    إثيوبيا تتوعد "أعداء في غاية الخطورة" وتؤكد أن ملء سد النهضة في موعده
    السودان يلمح إلى مقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن "سد النهضة"
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