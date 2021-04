كييف تعلن القنصل الروسي في أوديسا شخصا غير مرغوب به في البلاد

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية: "ردا على ذلك (على إعلان روسيا موظفا في السفارة الأوكرانية لديها شخصا غير مرغوب به)، تعلن وزارة خارجية أوكرانيا أن قنصل القنصلية العامة الروسية في أوديسا شخص غير مرغوب به للبقاء على أراضي أوكرانيا. ويجب أن يغادر أراضي أوكرانيا بحلول نهاية يوم 30 أبريل 2021".

وأعلنت موسكو، أمس الاثنين، موظفا في السفارة الأوكرانية لديها شخصا غير مرغوب به على أراضيها، وأن عليه مغادرة البلاد قبل نهاية يوم 30 أبريل الجاري.