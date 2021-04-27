كييف تعلن القنصل الروسي في أوديسا شخصا غير مرغوب به في البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، القنصل الروسي في أوديسا شخصا غير مرغوب به في البلاد، وأن عليه مغادرة أراضيها بحلول 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية: "ردا على ذلك (على إعلان روسيا موظفا في السفارة الأوكرانية لديها شخصا غير مرغوب به)، تعلن وزارة خارجية أوكرانيا أن قنصل القنصلية العامة الروسية في أوديسا شخص غير مرغوب به للبقاء على أراضي أوكرانيا. ويجب أن يغادر أراضي أوكرانيا بحلول نهاية يوم 30 أبريل 2021".

وأعلنت موسكو، أمس الاثنين، موظفا في السفارة الأوكرانية لديها شخصا غير مرغوب به على أراضيها، وأن عليه مغادرة البلاد قبل نهاية يوم 30 أبريل الجاري.

وتبع هذا القرار، إعلان الخارجية الأوكرانية، مساء يوم أمس، أن "كييف سترد بالمثل على طرد أحد دبلوماسييها من روسيا في وقت قريب، مشيرة إلى أن قرار موسكو بطرد الدبلوماسي الأوكراني غير منطقي".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو: "ردنا على هذا الاستفزاز لن يتأخر. ستعلن وزارة الخارجية قريبا عن طرد أحد الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".

وتشهد العلاقات الروسية الأوكرانية توترا متصاعدا، خاصة خلال الآونة الأخيرة بعد إعلان روسيا احتجازها لدبلوماسي أوكراني بتهمة محاولة الحصول على معلومات سرية وطلبها منه مغادرة البلاد.