وكالة الأدوية الأوروبية تكمل المرحلة الأولى من اختبار لقاح "سبوتنيك V " الروسي

وأشار وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاختبارات في مواقع إنتاج وتصنيع اللقاح ستبدأ قريبا.

وقال موراشكو في اجتماع لمجلس المشرعين في الجمعية الفيدرالية: "اكتملت المرحلة الأولى من فحص الوكالة الطبية الأوروبية للقاح، وننتظر التقرير ونستعد للفحوصات في مواقع الإنتاج".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر أيار/مايو.

وأشار فيرشينين، إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات "سبوتنيك V".

كما أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا" أن فعالية لقاح " سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6% وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث تمت الموافقة عليه في 61 دولة تقريبا، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص (مع الهند أصبح العدد يفوق 2.8 مليار شخص). وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.