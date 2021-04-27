أسباب الموجة الثانية من كورونا في الهند

تشهد الهند موجة ثانية من المرض، أثارها النوع الأكثر عدوى وفتكا من "كوفيد-19".

يقول الأطباء إنهم لا يملكون القوة والموارد لمساعدة مئات الآلاف من المرضى.

بدأت الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند بسبب تأثير سلالة قاتلة وأكثر عدوى من الفيروس، ولم تعد العديد من المستشفيات قادرة على التعامل مع تدفق المرضى.

وقال الدكتور زرير أودواديا، مستشار الحكومة والطبيب في مدينة مومباي، إن عددًا من المستشفيات ستشهد أزمة في غضون أسبوع إلى أسبوعين. إنها ليست فقط المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر المدن تضررًا من فيروس كورونا. يتم حرق الجثث في كل مكان هنا، والأقارب ليس لديهم الوقت لحرق أحبائهم الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا، حسب صحيفة ديلي ميل.

في مومباي، هناك نقص حاد في الأكسجين وأسرّة المستشفيات المتاحة. في وقت سابق، تعاملت الهند بشكل جيد مع الموجة الأولى، لكنها لم تقاوم الموجة الثانية وهي الآن أكثر دول العالم تضررًا من حيث معدل نمو الإصابات والوفيات. ليس هناك شك في أن الهند سوف تتفوق على الولايات المتحدة في هذا الأمر، إذا لم يتغير الوضع بشكل جذري.

يتوقع الخبراء أن تستمر الزيادة في الموجة الثانية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى.

في الوقت نفسه، وبقدر ما يبدو هذا متناقضًا، فإن الهند هي الرائدة عالميًا في التطعيم، حيث تم تطعيم ما يقرب من 200 مليون شخص في الهند، لكن بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه ما يقرب من مليار ونصف المليار نسمة، لا يزال هذا الرقم صغيرًا جدًا. يتم تشجيع الهنود بنشاط على الذهاب إلى مواقع التطعيم وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ترسل العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، اللقاحات وأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين والأدوية الأخرى إلى الهند.