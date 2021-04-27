ابنة قاسم سليماني ترد على تسريبات جواد ظريف بـ"خمس كلمات وصورة"

ردت زينب سليماني، نجلة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، على التسريبات الصوتية لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وقالت زينب سليماني، عبر "تويتر": "تكلفة الميدان في سبيل الدبلوماسية"، مرفقة التغريدة بصورة ليد والدها بعد اغتياله مباشرة.

​وانتقد وزير الخارجية الإيراني، في تسجيل صوتي مُسرب، خلال مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في مارس/ آذار الماضي، هيمنة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني في الدبلوماسية الإيرانية، واعترف (ظريف) بأن تأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدوما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن التسريبات المتداولة إعلاميا عن لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كانت ضمن حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيف الدولة وليس حوارا إعلاميا.

وأوضح خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن ما نشر حول مقابلة لوزير الخارجية في وسائل الإعلام "ليست مقابلة صحفية، وإنما حوار يتم مع جميع مسؤولين الحكومة لحفظه في أرشيف الحكومة بهدف نقله للحكومة القادمة لأخذ الفائدة والمعلومات منه".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.