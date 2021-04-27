لندن.. تشييد أول مسبح زجاجي معلق على ارتفاع 35 متر في العالم.. صورة

على ارتفاع يبلغ 115 قدماً، يستعد سكان لندن لافتتاح أول مسبح "عائم" في العالم بقاع زجاجي وإطلالات خلابة فوق أحد أشهر شوارع لندن.

ويقع حمام السباحة بين شقتين فاخرتين في ناين إلمز، ويوفر إطلالات رائعة من الطابق العاشر على ارتفاع 115 قدمًا، فيما صُمم بطول 82 قدمًا، بحسب صحفية وسائل اعلام بريطانية.

© AP Photo / Frank Augstein أول مسبح زجاجي على ارتفاع 35 متر (115 قدم) في العالم في لندن، إنجلترا 27 أبريل 2021

وتم شحن حمام السباحة المبتكر من كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو متصل بكل مبنى باستخدام التكنولوجيا التي تسمح له بالتحرك مع استقرار المباني وكذلك التكيف مع تأثير الرياح.

وسيبلغ عمق المسبح، 3.3 متراً ويتضمن خمسة أوضاع إضاءة مختلفة تضيف "إحساساً بالسحر".

وسيتم افتتاحه في 19 مايو/أيار خلال بث مباشر، مع عرض لفريق السباحة المتزامن "Aquabatix".