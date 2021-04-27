المشاركون في اجتماع فيينا يتفقون على تسريع جهود عودة أمريكا وإيران للاتفاق النووي

قرر المشاركون في اجتماع فيينا، حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الثلاثاء، تسريع عملية المحادثات، واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء، في مجالي رفع الحظر واللجنة النووية، بشكل مكثف وسريع.

وقال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر"تويتر": "بعد جولة جديدة من المحادثات، أثبتت المناقشات أن المشاركين يسترشدون بهدف واحد هو الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي. تقرر تسريع العملية".

The new round of the Vienna talks started with official meeting of Joint Commission of #JCPOA. The discussions proved that participants are guided by the unity of purpose which is full restoration of the nuclear deal in its original form. It was decided to expedite the process. pic.twitter.com/svMEe2hYED — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 27, 2021

وبحسب وكالة أنباء فارس، اختتمت الجولة الأولى من اجتماعات وفدي إيران والمجموعة المعنية بالاتفاق النووي في فيينا، حيث تقرر "تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة لجنة رفع الحظر واللجنة النووية بشكل مكثف وسريع".

كما تقرر تشكيل فريق خبراء "لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع العقوبات ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

وبدأت الجولة الجديدة اليوم في فيينا بحضور وفد إيراني وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع الشهر الجاري، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.