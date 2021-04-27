رابطة أرمنية هولندية: اعتراف واشنطن بإبادة الأرمن يدعم مطلب "العدالة التاريخية"

قالت الناطقة الرسمية باسم نادي الرابطة الثقافية الأرمنية "أبو فيان" في لاهاي بهولندا، إنجي دروست، إن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ "الإبادة الجماعية للأرمن"، سيدعم الموقف الأرمني للمطالبة "بالعدالة التاريخية" والتعويضات.

أمستردام - سبوتنيك. وصرحت دروست، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "نحن، كجالية أرمنية يقدر عددها اليوم بأكثر من 30 ألف في هولندا، نشعر بالارتياح لأن حكومة الولايات المتحدة، اعترفت رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن. وسيفتح هذا الاعتراف آفاقا جديدة لتأسيس العدالة التاريخية، وتمهد الطريق للمطالبة بتعويضات، وإعادة فتح العائلات الأرمنية في واشنطن لدعاوى قضائية ضد أنقرة".

وأضافت: "نأمل أن يكون تأثير الخطوة الأمريكية إيجابيا على الموقف التركي تجاه أرمينيا والشعب الأرمني، إذ أن إقرار تركيا بالصفحات السوداء في تاريخها، من الممكن أن يساهم في تطبيع العلاقات الأرمنية -التركية مستقبلا".

وأكدت المتحدثة أن الرابطة تتابع ما يحدث في السياسة الهولندية، وطوال السنوات الماضية كانت تنظم التظاهرات، وغيرها من الأدوات القانونية، لتذكير السياسيين والصحافة والمواطنين الهولنديين بهذه القضية المؤلمة.

واعتبرت دروست، أنه "بعد مرور أكثر من مئة سنة على الإبادة الجماعية للأرمن، على المجتمع الدولي أن يقر بهذه القضية"، محذرة من أن عدم الاعتراف، سيشجع ذلك بعض الدول على ارتكاب مثل هذه الجرائم والإفلات من العقاب.

وتبنى البرلمان الهولندي، في 2004، عددا من المقترحات للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، خلال الحرب العالمية الأولى.

وأقر البرلمان، في شباط/فبراير الماضي، بالإبادة الجماعية للأرمن، ودعا حكومة رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته، مارك روتييه، للاعتراف. الحكومة الهولندية من جهتها، لم تقرر بعد، ما إذا كان الأمر يتعلق بإبادة أم لا.

ويقدر الأرمن أعداد ضحايا "الإبادة"، بين عامي 1915 و1916، بنحو مليون ونصف مليون شخص.