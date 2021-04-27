وكالة: أمريكا ترفع قيود السفر عن الطلاب الأجانب في هذا الموعد

كشف مسؤولون حكوميون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تخفف قيود السفر، لتسمح للطلاب الصينيين بالقدوم إلى الولايات المتحدة للدراسة الخريف المقبل.

ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن المسؤولين أن تخفيف القيود سيطبق على طلاب من دول أخرى، حيث أن معظم المواطنين غير الأمريكيين محرمون من دخول الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر الرسمية أنه من المقرر أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، توسع إعفاءات المصلحة الوطنية لتشمل الطلاب والأكاديميين في أنحاء العالم بداية من 1 أغسطس/ آب القادم، بعد أن أجرت تغييرا في مارس/ آذار الماضي للطلاب الأوروبيين.

وبسبب جائحة كورونا، تمنع الولايات المتحدة حاليا معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في الصين والبرازيل، وجنوب أفريقيا وإيران ومعظم دول أوروبا خلال الأسبوعين السابقين من دخول الولايات المتحدة.

والآن سيكون بإمكان الطلاب من جميع هذه الدول القدوم إلى الولايات المتحدة هذا الخريف. يذكر أن أكبر عدد من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة من الصين.