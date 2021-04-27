مركز "غاماليا": "سبوتنيك V" سيكون فعالا ضد الطفرة الهندية لفيروس كورونا

قال مدير مركز أبحاث "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبورغ، اليوم الثلاثاء، إن لقاح "سبوتنيك V"، سيكون فعالا أيضا ضد الطفرة الهندية لفيروس كورونا.

وأوضح غينسبورغ لوكالة "سبوتنيك": أن

"لقاح سبوتنيك V سيكون فعالا ضد الطفرة الهندية، لأن التطعيم المزدوج للقاح الروسي، يعطي عيارا عاليا من الغلوبولين المناعي الوقائي، حتى لو تم تغيير الطفرة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الثلاثاء، أن الطفرات الجديدة في فيروس "كورونا" المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمحصنين ضده.

وقالوا في الدائرة الإعلامية بمنظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك": "تم اكتشاف أنواع جديدة في الهند، من بينها "بي.1.617"، هذا النوع يشمل طفرتي "إي 484 كيو" و"إل 452 آر" تم اكتشافه لأول مرة في الهند في عينات تم جمعها في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020. وجارية دراسة بيانات الطفرة".

وتشير نتائج الأبحاث الأولية، وفقاً للخبراء، إلى أن طفرة "إل 452 آر" يمكن أن تؤثر على فعالية بعض علاجات الأجسام المضادة، بينما "إي 484 كيو" يمكنها تحييد الأجسام المضادة. وبذلك، تكون الأجسام المضادة التي تكونت عند الأشخاص المتعافين من المرض غير قادرة على مكافحة الطفرة الجديدة.