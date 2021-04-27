مقتل 12 جنديا و3 مدنيين في هجوم لـ "بوكو حرام" غربي تشاد

قُتل 12 جنديا من الجيش التشادي و 3 مدنيين في هجوم لجماعة "بوكو حرام" المتشددة على موقع للجيش غربي البلاد قرب الحدود مع نيجيريا.

الرباط- سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء "قُتل 12 جنديا و3 مدنيين في هجوم لجماعة بوكو حرام على موقع للجيش غربي تشاد قرب الحدود مع نيجيريا".

وتحولت بعض الجزر الصغيرة المأهولة في غرب بحيرة تشاد إلى معاقل لجماعة بوكو حرام المتطرفة.

واتخذت الجماعة المسلحة المتطرفة التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.

ويأتي هجوم بوكو حرام في الوقت الذي قُتل فيه شخصان على الأقل اليوم الثلاثاء في تظاهرات متفرقة في نجامينا وفي جنوب تشاد ضد المجلس العسكري الذي تولّى الحكم عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع.

وتولى المجلس العسكري السلطة بعد مقتل ديبي الأب أثناء تفقده القوات التي تحارب المتمردين في 19 أبريل/ نيسان.