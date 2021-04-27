القضاء الإيراني يفتح تحقيقا بشأن تسريب ملف صوتي سري لوزير الخارجية جواد ظريف

طهران- سبوتنيك. ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه "بعد نشر ملف صوتي سرّي لوزير الخارجية الإيراني عبر وسائل الإعلام الأجنبية، أعلن مكتب المدعي العام بطهران عن فتح ملف قضائي بهذا الشأن".

وأوضحت الوكالة أن "المدعي العام في طهران اعتبر أن "التهمة الرئيسية في هذه القضية هي نشر ووضع معلومات سرية للدولة تحت تصرف أشخاص غير مؤهلين، والتي وفقا للمادة 501 من قانون العقوبات الإسلامي وقانون نشر وإفشاء الوثائق السرية، فإن مديري ومسؤولي نشر هذا التسجيل سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم".

وحسب إعلان النيابة العامة بطهران، فإن السلطة القضائية تهدف "من خلال التحقيق الى التعرف على مرتكبي هذه الجريمة وكيفية حدوثها وكذلك تحديد مستوى تصنيف المعلومات التي تم الكشف عنها، من خلال التحقيق والاستفسار من الجهات المسؤولة عن الحفاظ على هذه المعلومات".

وفي تسجيل صوتي مُسرب، انتقد وزير الخارجية الإيراني، هيمنة قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في الدبلوماسية الإيرانية، واعترف (ظريف) بأن تأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدومًا.

وقد كلف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وزير الاستخبارات والأمن في حكومته، محمود علوي، بالتحقيق في كيفية نشر وتسريب مقابلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السرية.