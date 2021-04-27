نيجيريا تطلب نقل مقر القيادة الأمريكية العسكرية في أفريقيا

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر في نقل مقرها العسكري الذي يشرف على أفريقيا إلى القارة، من ألمانيا، للتعامل بشكل أفضل مع العنف المسلح المتزايد في المنطقة.

وأضاف بخاري، في اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي نقل القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إلى القارة السمراء نفسها، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، قال بخاري: "بالنظر إلى التحديات الأمنية المتزايدة في غرب ووسط أفريقيا، وخليج غينيا، ومنطقة بحيرة تشاد، والساحل، مما يلقي بثقله على أفريقيا، فإنه يؤكد على حاجة الولايات المتحدة للنظر في إعادة تحديد موقع مقر أفريكوم، بالقرب من مسرح الأحداث".

جاءت كلمات بخاري بعد أسبوع من وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي في معركة ضد المتمردين. وكان ديبي حليفا غربيا مهما في القتال ضد المتشددين الإسلاميين، وشكل الجنود التشاديون تحت قيادته عنصرا رئيسيا في قوة متعددة الجنسيات تقاتل بوكو حرام وفرعها.

وقال اللواء المتقاعد بخاري: "التحديات الأمنية في نيجيريا لا تزال مصدر قلق كبير لنا وتتأثر أكثر بالضغوط السلبية المعقدة القائمة في منطقة الساحل ووسط وغرب أفريقيا وكذلك منطقة بحيرة تشاد".

تواجه قوات الأمن النيجيرية العديد من التحديات الأمنية بما في ذلك عمليات الخطف في المدارس من قبل العصابات المسلحة في شمال غرب البلاد والقرصنة في خليج غينيا بالإضافة إلى التمرد المستمر منذ عقد من قبل جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، والتي تنفذ أيضا هجمات في النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة.

وتشهد منطقة الساحل بغرب أفريقيا أزمة أمنية حيث تهاجم جماعات لها صلات بتنظيم القاعدة و"داعش" القوات العسكرية والمدنيين على الرغم من مساعدة القوات الفرنسية والأمم المتحدة.