الطيران الروسي والتركي ينقل 1300 شخص خلال رحلات متبادلة يوم أمس

وجاء في بيان وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسي، أنه "في 26 أبريل 2021 ، قامت الخطوط الجوية الروسية والتركية بست رحلات جوية من تركيا إلى روسيا ، نقلت 1300 راكب منها ثلاث رحلات جوية روسية وحملت 720 راكبًا".

هذا وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الإثنين، أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الجاري وحتى الأول من شهر يونيو/حزيران.

وسجلت تركيا خلال يوم أمس، 37312 إصابة جديدة بكوفيد-19 و353 حالة وفاة وهي أعداد أقل بكثير من المسجل في منتصف أبريل نيسان لكن البلاد لا تزال الرابعة عالميا في الإصابات والأسوأ بمقياس عدد السكان بين الدول الكبيرة.

ومنذ أسبوعين أعلنت تركيا حظر تجوال خلال الليل من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا في أيام العمل وإغلاقا عاما في أيام العطلات بعد أن قفزت الحالات إلى أرقام قياسية لكن ثبت أن هذه الإجراءات غير كافية للسيطرة على الجائحة.

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفا في 16 أبريل نيسان قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى دون 39 ألفا أمس الأحد،

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة في تركيا التي يسكنها 84 مليون نسمة 38711 أمس الاثنين بحسب بيانات وزارة الصحة.

بالمقابل، سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، أدنى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ 27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حيث تم تأكيد 8053 حالة إصابة بفيروس كورونا في 83 إقليما روسيا، بما في ذلك 1041 تم اكتشافها دون ظهور أعراض سريرية، بحسب بيان مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن يكون قرار تقييد حركة الطيران بين روسيا وتركيا متعلقا بزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأنقرة، مشيرا إلى أن السبب هو الوضع الوبائي المقلق في تركيا، وقال: إن تعليق الرحلات الجوية إلى تركيا "مرتبط بوباء فيروس كورونا".