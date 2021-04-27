وزير الخارجية الإيراني في زيارة رسمية غدا إلى سلطنة عمان لبحث العلاقات الثنائية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيبدأ غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى سلطنة عمان لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين مع المسؤولين العمانيين.

طهران- سبوتنيك. وقال خطيب زاده، في بيان صدر عن الوزارة، "وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى عمان يوم غد الأربعاء"، مشيرا إلى أن "الغرض من زيارة ظريف لعمان هو مناقشة العلاقات الثنائية والتعاون في المنطقة".

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى بغداد أمس الاثنين، وأعرب عن سعادته بزيارة العراق لدعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز والسكك الحديدية والبنوك ومسائل المنطقة".

وأوضح ظريف أنه سيبحث مع مسؤولين عراقيين آخر التطورات على الساحة الإقليمية، بجانب زيارته إقليم كردستان، وذلك في سياق "تقوية العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي".

وشدد ظريف على احترام سيادة ووحدة أراضي العراق، وأكد معارضة بلاده لبعض الأعمال العسكرية في العراق، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم العراق للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأعمال.