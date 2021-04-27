عراقجي: إيران لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد رفع العقوبات

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية رفع جميع العقوبات، مشيرا إلى أن بلاده لن تعود إلى التزاماتها بالاتفاق النووي إلا بالتحقق من رفع العقوبات.

ذكرت ذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية، مشيرة إلى أن تصريحات عراقجي، جاءت عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الثلاثاء، في فيينا.

ولفتت الوكالة إلى تأكيد عراقجي أن "موقف البلاد كما كان في الماضي وهو إلغاء كافة إجراءات الحظر المفروضة على إيران"، مضيفا: "لا تزال لدينا تحديات كبيرة لم نجد حلولا لها بعد".

وتابع: "تحاول جميع الوفود إيجاد حلول لهذه التحديات وقد نصل إليها وقد لا نصل إليها، لكن هناك تحديات كبيرة وهناك تفاصيل صعبة للغاية نحتاج إلى الاتفاق عليها كلمة بكلمة".

وقال رئيس الوفد الإيراني: "العملية تسير على الطريق الصحيح، ولدينا تحديات صعبة إلى جانب تفاصيل صعبة"، مضيفا: "ستبدأ فرق العمل نشاطها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، كلما احتجنا إلى مراجعة لعمل فرق العمل هذه سنقوم بذلك وإذا احتجنا إلى فك عقدة أو توفير التسهيلات سنعقد اجتماعا للجنة المشتركة".

وتابع عباس عراقجي: "ليس لدينا موعد محدد وتركيزنا الآن على فرق العمل الثلاثة وسيدخل فريقا العمل الأساسيان المعنيان برفع الحظر والنووي مرحلة الصياغة، بينما يتعين على فريق العمل الثالث مناقشة الأبحاث الرئيسية وسبل تنفيذ الأبحاث المتعلقة بالتحقق حتى نتمكن من الوصول إلى حل متكامل".