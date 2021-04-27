أمريكا تعلن عن محادثات غير مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي مع إيران

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن أرسلت مبعوثها الخاص إلى إيران لإجراء محادثات غير مباشرة تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقالت بساكي للصحفيين "أعتقد أن روب مالي في طريقه إلى المنطقة أو هناك الآن للمشاركة في جولة إضافية من المفاوضات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

في وقت سابق اليوم، قرر المشاركون في اجتماع فيينا، حول الاتفاق النووي الإيراني، تسريع عملية المحادثات، واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء، في مجالي رفع الحظر واللجنة النووية، بشكل مكثف وسريع.

وقال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر"تويتر": "بعد جولة جديدة من المحادثات، أثبتت المناقشات أن المشاركين يسترشدون بهدف واحد هو الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي. تقرر تسريع العملية".

اختتمت الجولة الأولى من اجتماعات وفدي إيران والمجموعة المعنية بالاتفاق النووي في فيينا، حيث تقرر "تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة لجنة رفع الحظر واللجنة النووية بشكل مكثف وسريع".

كما تقرر تشكيل فريق خبراء "لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع العقوبات ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

وبدأت الجولة الجديدة اليوم في فيينا بحضور وفد إيراني وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع الشهر الجاري، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي.