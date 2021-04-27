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    انطلاق صاروخ هاربون من سفينة حربية أمريكية

    أمريكا تكشف تفاصيل حادث جديد لسفنها في الخليج أطلقت خلاله النيران

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    قالت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الأطقم العسكرية أطلقت طلقات تحذيرية في الخليج، بعدما اقتربت ثلاثة سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفنها.

    واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان البحرية الأمريكية: "أصدرت الأطقم تحذيرات متعددة عبر الراديو، لكن سفن الحرس الثوري الإيراني واصلت مناوراتها القريبة. ثم أطلق طاقم (فايربولت) طلقات تحذيرية، فابتعدت السفن الإيرانية إلى مسافة آمنة".

    مناورات عسكرية لقوات الجيش الإيراني والحرس الثوري في بحر عمان
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    وكان أقرب زورق هجوم إيراني سريع على الشاطئ وصل إلى السفن الأمريكية كان 68 ياردة (204 قدم) خلال الحادث الذي وقع يوم الاثنين في المياه الدولية في شمال الخليج، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

    في وقت سابق اليوم، أعلنت القوات البحرية الأمريكية، أن سفنا من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بقطع خفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج.

    وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس ريبيكا ريباريش إن قطع البحرية الأمريكية كانت تجري دوريات روتينية في المياه الدولية بالخليج في 2 أبريل/ نيسان الجاري قبل أن تقترب 3 زوارق هجومية سريعة وسفينة دعم إيرانية منها، الأمر الذي دفع سفينة أمريكية لإجراء مناورة لتجنب الاصطدام.

    وذكرت أن هذا التحرش استمر لمدة 3 ساعات تقريبا رغم التحذيرات المتكررة، معتبرة أن الإجراءات الإيرانية "غير آمنة وغير مهنية" وتزيد من أخطار الاصطدام.

    وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، تجاهلت تصرفات السفن الإيرانية القواعد البحرية المعترف بها دولياً واللوائح الدولية لمنع الاصطدامات في البحر".

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