بلينكن: لا أعرف ما إذا كان بوتين قد قبل دعوة بايدن لعقد قمة ثنائية

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بلينكن على هواء شبكة سي إن إن، "لا أعرف ما إذا كانت (الدعوة) قد قُبلت رسميا، لكننا نتحدث عن هذا (لقاء القمة)، والموعد الممكن".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation