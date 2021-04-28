زلزال شدته 6.2 درجة يضرب ولاية آسام الهندية

ضرب زلزال قوي، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، ولاية آسام الهندية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأشار مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا، وضرب في الساعة "02:21" بتوقيت غرينتش.

وأكد المركز أن الزلزال وقع عند دائرة عرض "26.84" شمالا وخط طول "92.53" شرقا، على بعد 16 كيلومتر من منطقة ديكياجولي بولاية آسام الهندية.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو دمار.