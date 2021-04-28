زلزال شدته 6.2 درجة يضرب ولاية آسام الهندية

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر.
وأشار مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا، وضرب في الساعة "02:21" بتوقيت غرينتش.
M6.0 #earthquake (#भूकंप) strikes 96 km NE of #Guwāhāti (#India) 21 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/RAQB9BqziS— EMSC (@LastQuake) April 28, 2021
وأكد المركز أن الزلزال وقع عند دائرة عرض "26.84" شمالا وخط طول "92.53" شرقا، على بعد 16 كيلومتر من منطقة ديكياجولي بولاية آسام الهندية.
ولم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو دمار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)