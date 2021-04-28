البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية التجارة مع بريطانيا بعد "بريكست"

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على اتفاقية التجارة مع الملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

أمستردام - سبوتنيك. وقال البرلمان، في بيان، اليوم الأربعاء إنه "تم التصويت داخل البرلمان بأغلبية لصالح منح الموافقة على الاتفاقية التي تحدد قواعد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وتابع البيان أنه "تم تبني قرار الموافقة بأغلبية 660 صوتًا مقابل 5 ضده وامتناع 32 عضو عن التصويت.. وجرت عملية التصويت يوم الثلاثاء وأعلنت النتائج اليوم الأربعاء".

انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل 31 يناير/كانون الثاني 2020 ، بينما بقيت جزءا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة لعام إضافي "فترة انتقالية".

وانتهى الانتقال لمدة عام واحد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، إيذانا برحيل المملكة المتحدة الكامل من الكتلة بعد شراكة استمرت 47 عاما.

وأطلقت الحكومة البريطانية خطة تسوية مع الاتحاد الأوروبي، لتمكين سكان هذا التكتل وأفراد أسرهم من الحصول على وضع الهجرة في المملكة المتحدة، وليكونوا مؤهلين للتقدم بطلب الحصول على الجنسية.