فرنسا تكشف اعتقالها عناصر من منظمة "الألوية الحمراء" اليسارية

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​، اليوم الأربعاء، عن اعتقال سبعة أعضاء سابقين في منظمة "الألوية الحمراء" اليسارية الإيطالية.

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه "يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين"، موضحة أن "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ اتخذ قرار تسليم هؤلاء الأشخاص الـ10 من أصل 200 تطالب إيطاليا باستردادهم منذ سنوات".

كما شددت على أن قرار "منح اللجوء للأعضاء السابقين في المنظمة ينطبق بشكل صارم على المبادئ الفرنسية التي تشترط ألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم دم".

وتشهد فرنسا في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية متفرقة متعلقة بالإرهاب، حيث تحاول السلطات الفرنسية ضبط الوضع الأمني ووتسعى للقبض على الإرهاببين لديها.