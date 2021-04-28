ضجة كبيرة خلال بطولة عالمية..إزالة علم روسيا مباشرة خلال النهائي (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة نزع العلم الروسي خلال المبارزة الثنائية النهائية في بطولة العالم للعبة "الداما".

وأظهر الفيديو المنشور قيام أحد المنظمين بانتزاع اسم المبارزة الروسية مع العلم الروسي وظهر تحته بعد ذلك اسم المبارزة دون العلم.

كما أقدم المنظم على إزالة العلم الروسي عن الطاولة التي تتبارز عليها الروسية تامارا تانسوكوجينا ونظيرتها البولندية ناتاليا سادوفسكيا خلال اللقاء النهائي بينهما في بطولة لعبة الداما المقامة في بولندا.

وأثارت هذه الخطوه انتقادا كبيرا في الأوساط الروسية التي اعتبرته مخالفا للقوانين الدولية وقوانين اللعبة.