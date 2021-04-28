البرلمان الإيراني يستدعي وزير الخارجية بعد أزمة التسريب الصوتي حول سليماني

أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن مجلس الشورى بصدد استدعاء وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لحضور اجتماع اللجنة المزمع عقده خلال أيام.

طهران- سبوتنيك. وأشار أن هذا الاستدعاء بغرض توضيح ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب لظريف، والذي تضمن انتقادات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل أوائل العام الماضي بقصف موكبه قرب مطار بغداد الدولي.

وقال عموئي، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن موضوع الاجتماع بين اللجنة ووزير الخارجية مخصص لشرح التسجيل المسرب، والإجابة على عدد من الأسئلة حول أداء وزارة الخارجية، مضيفا أنه من المقرر عقد اجتماع لجنة الأمن القومي مع وزير الخارجية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أمس الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب ملف صوتي لوزير الخارجية تناولته مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام وحمل انتقادات لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال الراحل قاسم سليماني.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه "بعد نشر ملف صوتي سري لوزير الخارجية الإيراني عبر وسائل إعلام أجنبية، أعلن مكتب المدعي العام بطهران عن فتح ملف قضائي بهذا الشأن".

وأوضحت الوكالة أن المدعي العام في طهران اعتبر أن "التهمة الرئيسية في هذه القضية هي نشر ووضع معلومات سرية للدولة تحت تصرف أشخاص غير مؤهلين، والتي وفقا للمادة 501 من قانون العقوبات الإسلامي وقانون نشر وإفشاء الوثائق السرية، فإن مديري ومسؤولي نشر هذا التسجيل يخضعون للملاحقة والعقاب وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم".

وطلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من الاستخبارات تحديد هوية من قام بتسريب التصريحات. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن "من أجرى المقابلة مع ظريف هو مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية، ولم يتم تحديد هوية الذين نشروها حتى الآن".

وجاء ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام عدة تسجيلا صوتيا لوزير الخارجية، تحدث فيه عن عدد من الملفات شملت قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، إلى جانب وروسيا وقضية الاتفاق النووي. وأشار ظريف، خلال التسجيلات، إلى فرض سليماني شروطه على ظريف في بعض الملفات، أبرزها التفاوض بشأن الملف السوري.