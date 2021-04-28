الدفاع التركية تنشر صور تدريبات عسكرية أذربيجانية على أراضيها

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، صورا لتدريبات عسكرية تركية أذربيجانية مشتركة جرت مؤخرا بعد الحرب التي خاضها الجيش الأ1ربيجاني في إقليم نوغورني قرة باغ مع الجيش الأرميني.

وعلقت الوزارة على الصور: "أكمل الجنود الأبطال في الجيش الأذربيجاني بنجاح "تدريبات الكوماندوز الأساسية" التي استمرت ستة أسابيع في مدرسة كوماندوز الجبلية ومركز التدريب والتمرين على مكافحة الإرهاب. أقيم حفل ختام الدورة لإخواننا".

Azerbaycan Ordusu’nun kahraman askerleri, Isparta’da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi K.lığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi K.lığındaki 6 haftalık “Komando Temel Eğitimleri”ni başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/lfhik1kcVD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2021

​كما أعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية، في أوائل شهر نيسان/ أبريل الجاري، عن مناورات عملياتية وتكتيكية أذربيجانية تركية مشتركة على أراضي أذربيجان يومي الخميس والجمعة.

وقالت في بيان: "وفقًا للخطة السنوية المشتركة لوزارتي الدفاع الأذربيجانية والتركية، ستبدأ التدريبات العملياتية والتكتيكية بمشاركة عسكريين من البلدين في 8 أبريل. ستجرى التدريبات، التي تقام على أراضينا، في ميادين التدريب على الأسلحة المشتركة في عدة اتجاهات تحت نطاق مسؤولية الاتحادات العسكرية للجيش الأذربيجاني".

وجرى التأكيد على أن: "الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو تحسين التفاعل وزيادة القدرة القتالية للوحدات العملياتية للجيشين الأذربيجاني والتركي، وتنمية مهارات اتخاذ القرارات العسكرية بين قادة الوحدات التنفيذية، وكذلك القدرة على إظهار المبادرة وإدارة الوحدات".

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعرب الرئيس التركي ردب طيب أردوغان، عن أمله أن يتم تفعيل مركز المراقبة المشترك مع روسيا، لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، في أسرع وقت ممكن.