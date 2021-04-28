عشرات القتلى من طالبان في مناطق متفرقة من أفغانستان

أعلن المتحدث باسم شرطة الأفغانية في ولاية لوغار، اليوم الأربعاء، عن مقتل عناصر من طالبان والجيش الأفغاني خلال إحباط هجوم على نقطة أمنية بالولاية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية بدورها، عن مقتل 60 عنصرا من حركة طالبان، وإصابة 49 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، في اشتباكات مع قوات الأمن بولايات متفرقة.

وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان، اليوم الأربعاء إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل 60 من مسلحي طالبان وأصيب 49 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن.

وقد قُتل وجُرح عناصر طالبان في ولايات كونار وغزنة وهرات وغور وفرياب وتخار".