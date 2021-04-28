قتلى من طالبان والجيش الأفغاني في هجوم على نقطة أمنية بولاية لوغار

أعلن المتحدث باسم شرطة الأفغانية في ولاية لوغار، اليوم الأربعاء، عن مقتل عناصر من طالبان والجيش الأفغاني خلال إحباط هجوم على نقطة أمنية بالولاية.