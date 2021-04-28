بدء أعمال لجنة التعاون الاقتصادي بين تركيا وإيران افتراضيا

انطلقت اليوم، أعمال اللجنة المشتركة الثامنة والعشرين للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا، عبر "الفيديو كونفرانس"، لتعزيز التعاون التجاري، وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين.

وقال موقع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء إن " اللجنة المشتركة الثامنة والعشرون للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا بدأت أعمال مؤتمرها عبر "الفيديو كنفرانس" برئاسة رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، ووزير الطاقة التركي فتح دونمز".

وأضاف أنه "في هذا الاجتماع الذي يعقد افتراضيا في ظل القيود المفروضة بسبب انتشار كورونا، وبعد مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وتركيا، سيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين البلدين لتوسيع التعاون في هذا المجال".

وكان ظريف قد قام بجولة إقليمية، خلال الشهر الماضي، شملت عدة بلدان في المنطقة منها تركيا والتقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.

وتم الإعلان خلال الزيارة أن طهران ستستضيف قريبا اجتماعا ثلاثيا وزاريا يضم إيران وتركيا وأذربيجان.