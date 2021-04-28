زيلينسكي يختار المكان "الأمثل" للقاء بوتين والكرملين يرد

أعلن الرئيس الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء​ أن ​الفاتيكان​ قد يشكل المكان الأمثل لإجراء حوار مع ​روسيا​ بشأن إحلال ​السلام​ في منطقة دونباس.

وجاء إعلان الرئيس الأوكراني خلال مقابلة مع صحيفة " لاريبوبليكا" الايطالية قال خلالها أن "الكرسي الرسولي هو سلطة أخلاقية عالمية تعمل دائمًا بشكل فعال كوسيط، وتتسم بالحياد والمصداقية لدى جميع أطراف النزاع. ولهذا السبب غالبًا ما دُعي الفاتيكان في التاريخ إلى حل النزاعات بين الدول من أجل مستقبل سلمي".

ولفت زيلينسكي إلى أن "الفاتيكان يختلف عن اللاعبين الدوليين الآخرين ولا يزال قوة أخلاقية استثنائية بعيدا عن أي انحياز ولا يملك أي مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية".

وفي السياق نفسه، علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على خيار زيلينسي قائلا إن "الكرملين لم يتلق اقتراحًا رسميا محددا بشأن فكرة لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الفاتيكان".

وأضاف بيسكوف قائلا: "بعد كل شيء قال الرئيس زيلينسكي أن هذا يمكن أن يكون مكانا مثاليا للقاء. بالطبع لا يعلم الفاتيكان رسميا بهذا الأمر، إذا فهمنا بشكل صحيح ولا الجانب الروسي تلقى حتى الآن دعوة رسمية".