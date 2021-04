أزمات ظريف من الاستقالة حتى التسريب... تاريخ من إثارة الجدل والغضب

وفي تسجيل صوتي مسرب، انتقد وزير الخارجية الإيراني، هيمنة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني على الدبلوماسية الإيرانية، واعترف (ظريف) بأن تأثيره شخصيا على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدوما.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في مارس/ آذار الماضي، لكنها تقول إنه تم تشويهها من خلال اقتباسات انتقائية.

وقالت الوزارة إنه خلال المقابلة "تحدث الوزير ظريف باحترام وتقدير عن الجنرال سليماني وخلفيته وعلاقاته الوثيقة معه، كما أشاد بدوره في السلام وتخطيطه الإقليمي وحكمته وشجاعته".

خلل داخلي عميق

في الأساس، لم يكن التسريب من مقابلة صحفية، وإنما من حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيفها بهدف نقله للحكومة القادمة لأخذ الفائدة معلومات منه، وهو الأمر الذي أثار ضجة أكبر في طهران حيث كان التسريب داخليا على ما يبدو.

التسريب ترتب عليه ردود فعل واسعة، حيث قرر البرلمان الإيراني استدعاء ظريف لحضور اجتماع مزمع عقده خلال أيام، قائلًا إن ذلك بغرض توضيح ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب، والذي تضمن انتقادات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي قتل أوائل العام الماضي بقصف موكبه قرب مطار بغداد الدولي.

وعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على التسريبات الصوتية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، قائلا: إنها تهدف إلى إحداث بلبلة خلال المحادثات المتعلقة ببرنامج إيران النووي.