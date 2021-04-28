بوتين يطلع مودي على قرار تقديم مساعدة طارئة للهند بسبب فيروس كورونا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ، خلال محادثة هاتفية، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بقرار تقديم مساعدة إنسانية طارئة للهند لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان الكرملين اليوم الأربعاء:

"أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وأعرب فلاديمير بوتين عن دعمه لناريندرا مودي في الفترة الصعبة من مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وأطلعه على قرار موسكو تقديم مساعدات إنسانية طارئة للهند".

وأشار البيان إلى ترحيب الزعيمين الروسي والهندي بتسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في الهند، مشيرين إلى كفاءته العالية وأمنه.

وأضاف البيان: "وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك جدول الاتصالات على مختلف المستويات".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن موسكو سترسل في الأيام المقبلة شحنة كبيرة من المساعدات الطبية إلى الهند على نحو عاجل عبر وزارة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الهند موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أشار الأطباء أنهم لا يملكون القوة والموارد لمساعدة مئات الآلاف من المصابين.

وبدأ تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند بسلالة قاتلة وأكثر عدوى من الفيروس المستجد، ولم تعد العديد من المستشفيات قادرة على التعامل مع تدفق المرضى.

هذا وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، تم تسجيل أكثر من 17.6 مليون إصابة في البلاد. وتماثل للشفاء أكثر من 14.3 مليون شخصا، و195 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا والأمراض ذات الصلة.