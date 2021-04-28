إسرائيل تكشف موعد إلغائها كافة قيود كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن الموعد المتوقع لإلغاء كافة قيود مكافحة وباء فيروس كورونا، في ظل تراجع الإصابات بالفيروس.

جاء هذا في تصريحات اليوم الأربعاء لنائب وزير الصحة يواف كيش، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

أكد المسؤول الإسرائيلي أنه خلال نحو ثلاثة أسابيع، ستكون إسرائيل خالية تقريبا من قيود فيروس كورونا إذا استمر الوضع الوبائي في التحسن.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الدولة العبرية أقل من مائة إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وقال كيش خلال الجلسة العامة للكنيست المخصصة للموافقة على القواعد الجديدة الخاصة بالوباء وتمديد الحالية: "بداية من يوم الخميس ولمدة أسبوع، لن يتضمن مخطط الممر الأخضر قيود إضافية".

وتابع كيش: " في تقديري إذا استمر المرض في التراجع، خلال ثلاثة أسابيع من اليوم سوف نلغي كافة القيود تماما".

وإسرائيل رائدة على مستوى العالم في إدارة حملة التطعيم ضد كورونا حيث تلقى ما يقرب من 60 في المئة من سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة لقاح فايزر.

وأظهرت قاعدة البيانات الوطنية الخاصة باللقاح أنه يكون فعالا بدرجة كبيرة في الوقاية من الأعراض والأمراض الشديدة المرتبطة بكوفيد-19.

ومنذ يناير/ كانون الثاني، أي بعد وقت قصير من بدء حملة التطعيم، تراجعت الإصابات اليومية في إسرائيل من أكثر من عشرة آلاف في الذروة إلى أقل من مائة خلال الأيام الأربعة الماضية.