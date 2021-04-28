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    نوادل مطعم يقومون بدور الزبائن في تجربة لـ الدفئية الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الآمنة بعد الخروج من الحجر الصحي بالتدريج، يستطيع فيه الضيوف تناول الطعام في أمستردام، هولندا، 5 مايو/ أيار 2020.

    هولندا تخفف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19

    © AFP 2021 / Robin Van Lonkhuijsen
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    بدأت هولندا، اليوم الأربعاء، بالتخفيف جزئيا من القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا منذ منتصف شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

    أمستردام - سبوتنيك.  ابتداء من اليوم وبعد أكثر من 6 أشهر من الإغلاق الصارم الذي عاشته هولندا جراء تفشي فيروس كورونا يستقبل أصحاب المتاجر الزبائن، إذ لا يتعين عليهم تحديد موعد مسبق، كما هو الحال في الأسابيع القليلة الماضية؛ وسمحت للمطاعم والمقاهي باستقبال الزبائن على التراسات (على الأرصفة) حيث يسمح باستقبال 30 شخصاً كحد أقصى، كما استأنفت المتاجر فتح أبوابها بدون موعد مسبق للزائرين.

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    © REUTERS / LEON KUEGELER
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    وأعربت رئيسة بلدية أمستردام، فيمكي هالسيما، عن أملها باتباع المواطنين للقواعد المفروضة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، "أفهم الرغبة بالمزيد من الحرية. ولكن الآن يبقى من المهم التمسك بالقواعد مثل إبقاء مسافة أمنة، وتجنب الازدحام. وبهذه الطريقة فقط يمكننا منع انتشار فيروس كورونا".

    ومن جملة القيود التي توقف العمل بها، انتهاء حظر التجول الذي بدأ في 23 كانون الأول /يناير. فابتداء من هذه الليلة، يُسمح بالخروج مرة أخرى بين الساعة 10 مساءً والساعة 4:30 صباحًا.

    كما يسمح أيضا باستقبال المزيد من الأشخاص في الجنازات وحفلات الزفاف لحد 30 شخصاً. وستعاود الجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد الدوام الرسمي، والامتحانات النظرية والعملية.

    يذكر أن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت متوسطيا 7 آلاف حالة إصابة. ووفقا للسلطات الصحية الهولندية رصدت خلال الفترة الواقعة بين 20 حتى 27 من الشهر الجاري 55.097 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 53.981 ألف إصابة قبل أسبوعين. ليصل إجمالي أعداد الإصابات إلى 1472674 إصابة.

    فيما شهدت أعداد مرضى فيروس كوفيد-19 في المستشفيات انخفاضا طفيفا لتسجل خلال الـ 7 أيام الماضية 1661 مريضا مقارنة بـ 1672 مريضا قبل أسبوعين.

    وقد تراجعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، إذ سجل الأسبوع الماضي 129 حالة وفاة، مقارنة بـ 146 حالة وفاة قبل 14 يوما، ليبلغ العدد الكلي لضحايا فيروس كورونا في هولندا 17093 ضحية. فيما بلغت أعداد المواطنين اللذين تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا في هولندا 5.2 مليون شخص.

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