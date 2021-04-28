توماس نيدس مرشح بايدن لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن المصرفي توماس نيدس (60 عاما) نائب وزير الخارجية السابق لشؤون إدارة الموارد، والنائب الحالي لرئيس بنك الاستثمارات الأمريكي "مورغان ستانلي"، هو المرشح الأقوى للمنصب.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين لم تسمهم أن إدارة الرئيس جو باديدن قد تعلن هذا الأسبوع عن السفراء الذين سيعينهم في العديد من البلدان الرئيسية.

وحول تأخر عملية تعيين السفراء مقارنة بادارات سابقة، قالت شخصية مقربة من الرئيس الأمريكي للصحيفة إن "بايدن يعرف الكثير من الناس ولديه الكثير من الأصدقاء، إضافة إلى رغبته تعيين شخصيات ليست فقط من عرقية بيضاء في هذه المناصب".

ويعتبر نيدس وهو ابن لعائلة يهودية من المقربين جدا من وزير الخارجية الأمريكي الحالي أنتوني بلينكن، وسبق أن شغل منصب نائب وزير الخارجية لشؤون إدارة الموارد خلال فترة الرئيس باراك أوباما.

يشار إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب كان ديفيد فريدمان والذي عرف بمواقفه المؤيدة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.