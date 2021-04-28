مقتل 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رجال مرور أفغان

قتل 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، بانفجار استهدف شاحنة تقل عناصر من الشرطة الأفغانية في ولاية بروان، وسط أفغانستان.

القاهرة – سبوتنيك. ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، نقلا عن مدير أمن الولاية، عبد الوصي رحيمي، أن "ما لا يقل عن ثلاثة عناصر شرطة مرور قتلوا، حين اصطدمت سيارتهم بلغم في منطقة ديه قازي".

وكان المتحدث باسم الشرطة الأفغانية قد أعلن في وقت سابق، مقتل عناصر من "طالبان" والجيش الأفغاني خلال إحباط هجوم على نقطة أمنية في الولاية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية بدورها، عن مقتل 60 عنصرا من حركة "طالبان"، وإصابة 49 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، باشتباكات مع قوات الأمن في ولايات متفرقة.

وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان، رسمي إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل 60 من مسلحي طالبان وأصيب 49 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن".

وقُتل وجُرح عناصر "طالبان" في ولايات كونار وغزنة وهرات وغور وفرياب وتخار.