مصرع 3 أشخاص بتحطم طائرة في فلوريدا الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بحادث تحطم طائرة ذات محرك واحد بالقرب من ميدلبورغ شمالي ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب محافظ مقاطعة كلاي أنه طُلب من سائقي السيارات تجنب موقع التحطم، الذي يقع غرب ميدلبورغ مباشرة.

وقالت دورية الطرق السريعة في فلوريدا، التي تحقق في الحادث، إنه لم يكن هناك ناجون على متن الطائرة، ولقي 3 أفراد كانوا على متنها مصرعهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المسؤولين لا يعرفون حتى الآن من أين أقلعت الطائرة أو إلى أين كانت تتجه عندما تحطمت.