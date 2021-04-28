قريبا في الولايات المتحدة... حجز لقاح كورونا عبر تطبيق أوبر

كشفت شركة "أوبر تكنولوجيز" للنقل التشاركي، اليوم الأربعاء، عن خدمة جديدة عبر تطبيقها لتسهيل عملية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها بصدد إطلاق ميزات جديدة في تطبيقها لتسمح للعملاء في الولايات المتحدة بحجز مواعيد تلقي اللقاح، بحسب "رويترز".

وأوضحت الشركة في عرض للخدمة أنه سيكون بإمكان العملاء حجز موعد في إحدى صيدليات "والغرينز" لتلقي لقاح كورونا، وحجز رحلة أيضا للتوجه إلى هناك.

وتعكس الخدمة الجديدة التي توسع شراكة أوبر وصيدليات والغرينز، التي تم الإعلان عنها في فبراير/ شباط الماضي، زيادة التوسع في خدمة تقديم اللقاح في الولايات المتحدة، حيث تتيح جميع الولايات تلقي اللقاح للبالغين.

وبالنسبة لأوبر، فإن المزيد من التطعيمات يعني عودة أسرع بمعدل الرحلات إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا وارتفاع في الإيرادات التي تراجعت أثناء الوباء.

وبالفعل تزايد عدد رحلات الشركة، حيث يعد مارس/ آذار الماضي أفضل الشهور منذ الشعور بوصول الوباء إلى ذروته.