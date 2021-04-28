القبض على مدبر محاولة انقلاب في النيجر نفذت الشهر الماضي

أعلن، اليوم الأربعاء، القبض على منفذ محاولة الانقلاب التي نفذت في النيجر، الشهر الماضي.

القاهرة/ الرباط - سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم القبض في بنين، على النقيب ساني غوروزا، الذي يفترض أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في 30-31 آذار/ مارس.

وبينت وسائل الإعلام أنه تم تسليم غوروزا للسلطات في نيامي، التي كانت قد أصدرت أمرا بتوقيفه.

وأعلنت النيجر نهاية الشهر الماضي عن اعتقال عدد من العسكريين، يقودهم نقيب من القوات الخاصة، حاولوا اقتحام القصر الرئاسي، وأن هؤلاء واجهوا مقاومة شرسة من الحرس الرئاسي، بعد تبادل إطلاق نار بأسلحة ثقيلة بالمنطقة الإدارية القريبة من القصر.

وتعيش النيجر أول تجربة انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخها، بعد عقود من الانقلابات العسكرية والمحاولات الفاشلة، التي أثرت سلبا على استقرار البلاد وتنميته، فأصبح يحتل المرتبة الأخيرة حسب مؤشر التنمية للأمم المتحدة.

ولم تعرف النيجر في السابق أي انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وذلك حتى تسلم الرئيس الجديد، محمد بازوم، في الثاني من الشهر الماضي، الحكم من سلفه محمدو إيسوفو، بحضور عدد من القادة الأفارقة، ومسؤولين أوربيين.