رئيس الأركان الأمريكي: السفن الإيرانية التي احتكت بنا في الخليج "مطورة"

قال رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن السفن الإيرانية، التي احتكت بنظيراتها الأمريكية في الخليج "مطورة".

وأوضح القائد العسكري الأمريكي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "اكتشفنا أن تلك السفن الإيرانية، مطورة بصورة كبيرة، ولا زلنا ندرس ذلك الأمر بصورة مستفيضة".

وأشار إلى أن اقتراب السفن الإيرانية من سفننا بتلك الطريقة، يمكن أن يعتبر "عملا استفزازيا" إلى أبعد حد.

وأتبع ميلي بقوله "نتخذ حاليا الإجراءات المناسبة واللازمة لحماية أنفسنا".

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن 4 سفن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بزوارق خفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس ريبيكا ريباريش إن قطع البحرية الأمريكية كانت تجري دوريات روتينية في المياه الدولية بالخليج في 2 أبريل/ نيسان الجاري قبل أن تقترب 3 زوارق هجومية سريعة وسفينة دعم إيرانية منها، الأمر الذي دفع سفينة أمريكية تجري مناورة لتجنب الاصطدام، بحسب شبكة "سي.إن.إن".

وذكرت أن هذا التحرش استمر مدة 3 ساعات تقريبا رغم التحذيرات المتكررة.

وأكدت ريبارش أن الإجراءات الإيرانية "غير آمنة وغير مهنية" وتزيد من أخطار الاصطدام.

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، تجاهلت تصرفات السفن الإيرانية القواعد البحرية المعترف بها دولياً واللوائح الدولية لمنع الاصطدامات في البحر".

وقبل أيام نشرت وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو لطائرات مسيرة إيرانية، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه تحليق طائرات مسيرة بالقرب من حاملة طائرات أمريكية.